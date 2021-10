L’Occitanie reste une « Great Place To Work » !

« Plébiscitée par un répondant sur quatre, la ville de Bordeaux conserve la 1ère place du Palmarès des villes où il fait bon travailler pour la huitième année consécutive. Elle est suivie par Aix-en-Provence qui gagne une place, puis Toulouse. Paris arrive à la quatrième place du classement, juste devant Lyon et Montpellier. » L’édition 2021 du Palmarès Great Place To Work vient se sortir, et elle confirme ainsi l’engouement des salariés pour le Sud de la France. Tout particulièrement en cette période post-confinements....

« De façon générale, nos études montrent que les villes du Sud gagnent chaque année du terrain. Mais la démocratisation du télétravail, accélérée par la crise sanitaire et les confinements successifs, a conduit de nombreux français à s’éloigner un temps, voire définitivement des grandes métropoles, et à se questionner sur leurs attentes vis-à-vis de leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Notre dernière étude témoigne de ces évolutions », déclare Marilyne Vaussourd, récemment nommée responsable Sud-Ouest de Great Place To Work.

L’équilibre des temps de vie en tête des préoccupations des Occitans

Selon l’enquête, les Occitans sont toutefois restés « fidèles » à leur région. « 88% des collaborateurs n’ont pas changé de ville de résidence principale depuis la pandémie (contre 76% en Île-de-France), ce qui témoigne d’un attachement fort à la région. Ils ne sont, en outre, que 55% à se déclarer prêts à déménager pour le travail, contre 64% en Île-de-France. De plus, 19% des collaborateurs de la région parisienne aimeraient travailler à Toulouse », indique Marilyne Vaussourd. Le Top 3 des éléments qui animent les collaborateurs au quotidien est également différent en Occitanie que sur le reste de la France. L’équilibre des temps de vie arrive ainsi en tête (pour 42% des répondants vs 22% France) , suivi par le sens (39% Occitane/25% France) et l’intérêt porté aux missions (33%/40%). Quant à la rémunération, en seconde place du podium des motivations des salariés français, elle ne semble pas prioritaire pour les Occitans.

Des enseignements précieux pour les employeurs, que Great Place to Work accompagne justement dans l’évolution de leurs pratiques managériales. « Certaines entreprises ont bien compris leur intérêt de répondre aux aspirations de leurs salariés. C’est le cas par exemple de SII Sud-Ouest, qui travaille avec l’Agence Ariège Attractivité pour proposer des solutions à ses collaborateurs désireux de s’éloigner de la métropole, ou encore de Nexity qui a mis en place un programme de mobilité au plan national afin de fidéliser ceux qui aspirent à changer de région », rapporte la responsable Sud-Ouest. Une préoccupation bien loin de se limiter désormais aux grands groupes ou aux entreprises parisiennes. Jusqu’alors implantée à Paris et Nantes, en France, Great Place to Work vient d’ailleurs d’ouvrir un bureau à Bordeaux pour étendre son offre de services aux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. « Notre ambition est de pourvoir accompagner la croissance et l’attractivité de ces territoires, en replaçant la question du bien-être au travail au centre de leurs priorités. Cette proximité nous permet d’avoir une approche plus fine des enjeux des entreprises du Sud-Ouest », conclut Marilyne Vaussour.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Marilyne Vaussourd, la nouvelle responsable Sud-Ouest de Great Place To Work. Photo DR.