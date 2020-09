A Perpignan, l’Imerir lance une prépa très « disruptive »

Implanté à Perpignan, l’Institut méditerranéen d’études et recherche en informatique et robotique (Imerir) lance une prépa intégrée tout à fait innovante ! « Cette Prépa volontairement disruptive s’articulera autour de trois axes : une formation diplômante Bac +2 accessible par la voie de l’apprentissage, une pédagogie inversée et un enseignement théorique et pratique diffusé au cœur d’un FabLab », explique l’école, qui l’ouvre également en formation initiale, contrat de professionnalisation et VAE.

Destinée aux bacheliers passionnées de technologie, elle favorisera ainsi l’acquisition des compétences selon le modèle du « learning by doing ». De même l’oral sera-t-il privilégié lors des évaluations hebdomadaires. À l’issue, les étudiants qui auront obtenu leur diplôme d’Analyste développeur d’applications informatiques pourront poursuivre leur parcours en intégrant le cursus Manager de systèmes informatique et robotique proposé par l’école (Bac +5). Dispensé lui aussi en apprentissage, il se décline en quatre spécialités : Robotique d’innovation, Cybersécurité des industries connectées, Internet des objets et Cloud et Intelligence artificielle.

2750 euros par an en cycle étudiant