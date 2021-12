L’IPSA pourra être suivi en intégralité à Toulouse

Depuis le 1er juillet, l’école est devenue une « société à mission » dont la raison d’être est de former « des ingénieurs audacieux, créatifs et innovants, et qui ont une responsabilité humaine, éthique et sociétale : apporter une réponse globale aux futurs développements de l’industrie aéronautique, spatiale et des nouvelles mobilités, qui intègre et maximise la protection de l’environnement et le développement durable ». Un cap important dans l’évolution de l’Institut polytechnique des sciences avancées (IPSA).

Implantée à Paris, Lyon et Toulouse, l’école vient par ailleurs de se voir renouveler son accréditation par la Commission des titres d’ingénieur pour délivrer son diplôme. Et mieux encore, de se voir autoriser à dispenser sa formation en intégralité sur son campus de Toulouse ! Jusqu’alors, seules les trois premières années y étaient accessibles.

Entre 8500 et 8800 euros par an