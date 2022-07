L’IEQT s’installe à Perpignan

En partenariat avec Purple Campus, le réseau de l’IEQT vient d’ouvrir un campus à Perpignan ! Situé au cœur du Pôle économique Saint-Charles, il y propose sa formation Bac +3 de Responsable Qualité sécurité environnement (QSE), également dispensée par son campus de Rodez.

Accessible en formation initiale (avec un stage de cinq semaines), en alternance et en formation continue, ce cursus prépare pendant une année les étudiants Bac +2 à mettre en œuvre une politique de QSE en entreprise, et à s’assurer ensuite de son bon fonctionnement. Une fonction qui nécessite d’organiser et de superviser des audits, de coordonner les équipes, de promouvoir les plans d’amélioration de la performance d’une entreprise et de préparer les démarches de certification des processus. De rester également en veille permanente en matière de réglementations et autres normes. Observateurs et rigoureux, les futurs responsables GSE doivent aussi être dotés d’un excellent relationnel, leur mission les amenant à échanger (voire négocier) régulièrement avec des interlocuteurs variés, en interne comme à l’externe. Des collaborateurs « clés » pour de nombreuses organisations !

