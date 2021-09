L’IA au cœur du nouveau Mastère de l’Isae-Supaéro

L’Isae-Supaéro de Toulouse délivre désormais une certification professionnelle en intelligence artificielle (IA) et science des données grâce à son premier Mastère spécialisé. Proposée en partenariat avec TBS Education et l’IRT Saint-Exupéry, cette formation s’adresse à la fois aux professionnels désireux d’acquérir une compétence très prisée sur le marché du travail, mais également aux jeunes diplômés titulaires de deux ou trois ans d’expérience professionnelle.

« Nous nous intéressons à des personnes issues d’écoles d’ingénieurs généralistes, qui ont déjà des bases scientifiques solides, mais qui viennent chercher une compétence supplémentaire sur un marché en tension », note Thibault Bremaud, responsable formation continue de l’établissement. « Je rappelle que d’après une étude de l’Opiiec (Observatoire prospectif des métiers et des qualifications) menée en 2019, 80% des industriels interrogés recherchaient des profils spécialistes en Data Science et IA. » A l’issue de leur cursus, les diplômés pourront prétendre à des postes de chef de projet en intelligence artificielle et en science des données.

La formation s’échelonne sur treize semaines à temps partiel, réparties en neuf mois de cursus, d’octobre 2021 à juin 2022.