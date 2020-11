L’ESG Sport ouvre deux campus en Occitanie

Dernière arrivée sur les terrains toulousain et montpelliérain, l’ESG Sport est la nouvelle école de commerce du Ionis Education group, spécialisée dans les métiers du sport business. Elle propose des formations Bachelor et Mastère en marketing, communication, commerce et événementiel sportif.

Son Bachelor Sport business est accessible avec le Bac, ou avec un Bac +2 pour une année visant une poursuite d’études en Mastère. Ce cursus est là aussi accessible en M1 ou M2 (avec un diplôme Bac +4), la dernière année conduisant à une spécialisation en Direction marketing et commerciale (d’autres options sont proposées par le campus parisien).

Si l’ensemble des programmes est dispensé en formation initiale, l’école recommande la voie de l’alternance dès la troisième année de Bachelor, plus propice à l’application pratique des enseignements.

À noter enfin que l’ESG Sport proposera une rentrée décalée en février 2021.

6650 euros par an le Bachelor, 7400 euros l’année de Mastère