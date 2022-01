L’ERN ouvre un nouveau diplôme Bac +2 à Cahors

L’École régionale du numérique (ERN) propose une nouvelle formation de Technicien supérieur systèmes et réseaux dans le Lot, en partenariat avec Simplon. Dispensée au sein du Centre universitaire Maurice Faure de Cahors, elle débouche sur un diplôme de niveau Bac +2. Son originalité : elle ne nécessite aucun diplôme préalable ! « Les compétences attendues sont simples : une volonté de travailler en équipe, de la curiosité, une bonne expression à l’oral et à l’écrit et une représentation claire du métier, qui nécessite que les candidats se soient renseignés sur les principaux métiers du numérique en amont », note l’établissement.

À l’issue d’une formation courte (moins d’un an), les élèves seront prêts à assumer des missions d’installation, de maintenance et de sécurisation de réseaux et de supports informatiques. Les candidatures doivent s’effectuer sur le site occitanie.simplon.co, à la rubrique formation Technicien supérieur systèmes et réseaux à Cahors.