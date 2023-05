La saison des salons TAF vient de s’achever... mais celle des « Place du TAF - près de chez moi » s’ouvre ! Du 5 juin au 6 juillet prochains, le Conseil régional et Pôle emploi Occitanie sillonneront en effet la région pour proposer de nombreux événements. Chacun se déroulera de 13h à 17h et sera organisé autour de quatre espaces thématiques : orientation/formation/découverte des métiers, coaching (technique d’entretien, CV, …), partenaires et job dating.

Le programme :

Le 5 juin à Florac (Place de la gare), Lozère (48)

Le 6 juin à Pont-St-Esprit (Place de la République), Gard (30)

Le 7 juin à Aigues Mortes (Rue Jeanne Demessieux), Gard (30)

Le 8 juin à Lunel (Arènes San Juan), Hérault (34)

Le 12 juin à Lodève QPV (Allée de la Résistance), Hérault (34)

Le 13 juin à Pézenas (Cour d’honneur de la Mairie), Hérault (34)

Le 14 juin à Perpignan (Allée Maillol et Place Armand Lanoux), Pyrénées-Orientales (66)

Le 15 juin à Saint-Paul-de-Fenouillet (Place du Foyer Rural), Pyrénées-Orientales (66)

Le 19 juin à Castelnaudary (Parking Espace Tufféry), Aude (11)

Le 20 juin à Saint-Girons (Champ de Mars), Ariège (09)

Le 22 juin à Léguevin (Place de la Bastide), Haute-Garonne (31)

Le 23 juin à Carbonne (Place du Marché), Haute-Garonne (31)

Le 26 juin à Tarbes (Rue Erik Satie), Hautes-Pyrénées (65)

Le 27 juin à Eauze (Esplanade François Mitterrand), Gers (32)

Le 28 juin à Castelsarrasin (Place de la liberté, place de l’hôtel de ville), Tarn-et-Garonne (82)

Le 29 juin à Castelnau-d’Estrétefonds (Parvis de l’Espace Colucci, 8 avenue de Montauban), Haute-Garonne (31)

Le 03 juillet à Lavaur (Allées Jean Jaurès), Tarn (81)

Le 04 juillet à Caussade (Allées Jean Jaurès), Tarn-et-Garonne (82)

Le 05 juillet à Saint-Céré (Parking François Maynard), Lot (46)

Le 06 juillet à Laguiole (Place du foirail ), Aveyron (12)