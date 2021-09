Le salon TAF de Montpellier se déroulera ces 22 et 23 septembre au Sud de France Aréna (de 9h à 17h). Organisée par la Région, en lien étroit avec Pole emploi et ses partenaires, la manifestation réunira de nombreux recruteurs et organismes de formation, et proposera de multiples animations pour informer les visiteurs des opportunités à saisir sur leur territoire.

A noter par exemple le zoom qui sera proposé mercredi, par la Cité de l’économie et des métiers de demain, sur la filière de l’hydrogène vert, ses perspectives et les entreprises qui recrutent.

Pour préparer au mieux votre visite, connaître les recruteurs, les exposants et le programme des deux jours, téléchargez le livret du salon ici