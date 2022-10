Commerciaux, mécaniciens, électriciens, techniciens… autant de profils recherchés par les professionnels qui participeront au Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde, du 28 octobre au 1er novembre. Et au job dating organisé ce vendredi 28 octobre, de 19h à 20h30 !

Chaque année, la manifestation réunit plus de 200 exposants et 50.000 visiteurs. Le rendez-vous à ne pas rater donc, si vous souhaitez rencontrer et postuler auprès de plusieurs entreprises du secteur en peu de temps. A noter également qu’une table ronde consacrée aux métiers et aux formations sera proposée le vendredi, de 14h à 15h.

Zone technique du Port, 34300 Cap d’Agde.