Pôle emploi organise un job dating spécifique aux opportunités d’emploi proposées en Andorre, Espagne et Cerdagne/Capçir. Ce jeudi 22 septembre, de 14h à 16h, dans la salle polyvalente de Latour de Carol (66), des employeurs andorrans, catalans et français proposeront ainsi divers postes pour la saison d’hiver (possibilité de logement pour certains), une partie d’entre eux étant plus durables.

De nombreux secteurs d’activité seront représentés, notamment l’hôtellerie restauration, les stations de ski, le commerce, la santé, le tourisme, etc. La maîtrise de l’espagnol est indispensable, et l’anglais et le catalan sont un plus.

Salle polyvalente, 20 avenue du Puymorens, 66760 Latour de Carol.