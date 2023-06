Ce mardi 6 juin, de 13h à 17h, la Mairie de Toulouse et ses partenaires organisent un Forum Emploi dans le quartier de Borderouge, au Métronum. Une vingtaine d’entreprises seront présentes avec de nombreuses offres d’emploi, et plusieurs animations permettront aux candidats de participer à des escapes game sur la sécurité et le BTP ou de découvrir des métiers via des casques à réalité virtuelle.

Ce forum sera également l’occasion de mettre en avant les associations du quartier et leurs actions visant à accompagner les demandeurs d’emploi dans leur parcours, ainsi que les besoins relatifs à l’accueil de la coupe du monde de rugby à Toulouse.

2 rond point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse.