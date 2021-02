« Qualifiés ou non, débutant ou expérimenté, votre savoir-être et votre motivation sont vos principaux atouts : soyez curieux et consultez les offres ! », vous invite Pôle emploi, qui organise en ce moment un salon en ligne spécial intérim , CDI et missions longues dans le département du Tarn.

Depuis le 6 février, et jusqu’au 19 février, vous pouvez visiter les stands entreprises et postuler aux offres d’emploi qui vous intéressent d’un simple clic ! Et entre le 15 et le 26 février, les candidats retenus se verront proposer un créneau horaire pour passer un premier entretien d’embauche à distance.

Plus d’une soixantaine de postes sont réunies sur la plateforme !

Pour participer, cliquez ici