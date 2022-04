Organisée par Pôle emploi Occitanie et de nombreux partenaires, la Semaine des métiers du soin et de l’accompagnement se déroulera du 4 au 8 avril. Au programme, une soixantaine d’actions pour informer sur les métiers, les formations et les opportunités d’emploi dans un secteur qui souffre d’une très importante pénurie de personnel.

Sur le site de Pôle emploi, vous pourrez retrouver toutes les opérations organisées près de chez vous (carte interactive) ou par thématique, ainsi que les liens pour vous inscrire et participer à cet évènement intitulé « fiers d’êtres utiles ! ».