Le casino Barrière de Toulouse recherche des croupiers et organise, pour ce faire, des réunions d’information et de sélection. Les deux dernières se dérouleront ce mardi 13 septembre, à 10h ou 14h.

A la fois animateur des tables de roulette, Black-Jack ou poker, arbitre faisant appliquer les règles des jeux, et artiste manipulant cartes, jetons ou bille, le croupier est également très à l’aise avec le calcul mental.

Un métier accessible via une formation basée à 100% sur la pratique, et accessible avec ou sans

diplôme grâce au partenariat que le groupe a mis en place avec avec l’école Cerus Casino Academy.

Seuls pré-requis : avoir minimum 18 ans et être ressortissant de l’Union Européenne, avoir un casier judiciaire vierge, être à l’aise avec le calcul mental, avoir une bonne présentation et une bonne dextérité, être capable de travailler la nuit et enfin demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi.

Pour en savoir plus et participer à l’une des réunions organisées au casino Barrière de Toulouse (18 chemin de la Loge), s’inscrire ici