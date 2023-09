Vous avez 18 ans minimum, un casier judiciaire vierge, vous êtes ressortissants de l’Union européenne, inscrits sur les listes électorales et à Pôle emploi ? Et si vous deveniez croupiers ou employés polyvalents de machines à sous ? Le Casino Barrière Toulouse recrute 24 débutants qui suivront une formation rémunérée dispensée directement dans le casino et sur le campus Tunon, à Labège.

Des réunions d’information et de sélection seront organisées dans le casino ces mardi 5 et mercredi 6 septembre.

Pour vous inscrire, cliquez ici