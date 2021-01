Organisées chaque année par Montpellier Méditerranée Métropole et ses partenaires, Les rencontres de l’emploi seront cette fois proposées sous un format 100% en ligne ! A partir du 9 janvier, les personnes en recherche d’emploi pourront découvrir les exposants et leurs opportunités, et postuler jusqu’au 17 janvier pour passer des entretiens à distance (en visio ou téléphone) qui, eux, seront proposés par les recruteurs entre le 15 et le 22 janvier.

Différentes conférences seront également proposées, ainsi que des ateliers.

A découvrir ici