Ce jeudi 25 mai, Sogeclair organisera son premier job dating dans ses locaux, à Toulouse. Les candidats pourront visiter ses ateliers (sur inscription ici) et postuler à plus de 150 postes ouverts sur ses différents sites à travers le monde.

Ingénieur IA/ Computer vision, ingénieur mécanique, ingénieur logiciel, développeur C++, chef de projets, concepteur mécanique, calculateur structure, opérateur polyvalent, fonctions support (communication, recrutement, IT...) sont recherchés par le groupe « fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sûre et plus sobre ». Des contrats seront également proposés en Volontariat international en entreprise au Canada, en Australie...

Le jeudi 25 mai, de 15h à 18h30, 5 rue de Caulet, 31300 Toulouse.