Sortez de l’isolement, développez votre réseau, partagez vos expériences et bonnes pratiques entre pairs, mutualisez vos actions... en rejoignant le tout nouveau club Le Gers recrute !" Créé par la Chambre départementale de commerce et de l’industrie, à destination des professionnels des ressources humaines, ce club se réunira environ quatre fois par an.

Une première rencontre est prévue ce mardi 19 septembre, entre 9h et 12h (Place Jean David, à Auch).

Pour plus d’informations : Sarah Mathieu, conseillère d’entreprises - référente Emploi RH SST / 05 62 61 62 17

s.mathieu@gers.cci.fr