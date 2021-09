Depuis le 6 septembre dernier, un Train de la Relance traverse la France. Objectif, promouvoir les actions et les dispositifs initiés dans le cadre de France Relance, et inviter chacun à s’en saisir. Un train qui fera étape en gare Matabiau, à Toulouse, les 22 et 23 septembre, un Village de l’emploi étant associé à l’événement.

« Des conseillers Pôle emploi y accueilleront les candidats pour les aiguiller dans leur recherche d’emploi et, le cas échéant, pour se lancer dans une formation. Ensemble, ils feront le point sur le projet professionnel du candidat et ce dernier pourra découvrir les entreprises qui recrutent », souligne l’opérateur. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer et postuler auprès d’employeurs, découvrir les secteurs porteurs, mais aussi obtenir de l’aide pour rédiger leur CV et leur lettre de motivation.

De quoi se remettre sur les rails !