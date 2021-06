Le mardi 15 juin prochain, de 10h à 15h, les entreprises du réseau Maison et Services participeront à un job dating national visant le recrutement de plus de 500 nouveaux collaborateurs en CDD et CDI.

A Toulouse, Montauban et Perpignan, 17 postes seront à saisir. Assistants ménagers, nettoyeurs, jardiniers et animateurs sont recherchés pour accompagner la demande grandissante de prestations de services à domicile.

Dans le cadre d’entretiens courts, organisés sur inscription préalable, recruteurs et candidats pourront échanger sur les postes à pourvoir.

Contacts :

6 rue des Frères Peugeot, 31130 BALMA

mstoulouse@maison-et-services.com - 05 34 65 05 71

419 rue de l’Abbaye, 82000 MONTAUBAN

msmontauban@maison-et-services.com - 05 63 30 08 23

Bâtiment les 5 Eléments 1er étage - 441 rue Aristide Bergès, 66000 PERPIGNAN

msroussillon@maison-et-services.com - 04 68 61 49 72