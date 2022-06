Réputée pour la qualité de ses burgers, Five Guys est une enseigne en pleine expansion sur le territoire Français. Le 20 juin prochain, elle ouvrira un nouveau restaurant rue Alsace Lorraine à Toulouse. Avec le concours de Pôle emploi, elle constitue son équipe et organise pour ce faire deux opérations de recrutement cette semaine.

Le 7 juin , à 14h, et le 9 juin, à 10h, des réunions d’informations collectives permettront aux candidats d’en savoir plus sur de l’entreprise et les postes à pourvoir en CDI, et de postuler (prévoir la matinée ou l’après-midi).

Pour s’inscrire, le 7 juin ou le 9 juin.