Five Guys s’installe à Blagnac, et ouvre une cinquantaine de postes en CDI ! Des emplois d’équipier polyvalent de restauration ouverts à tous, même aux débutants, sur des contrats de 30 heures par semaine. Spécialisée dans le burger « premium », l’enseigne recherche des personnes réactives, adaptables et dotées d’une aisance relationnelle.

Une réunion sera organisée le 26 octobre prochain, de 14h30 à 16h, en visio. Et une autre est programmée le 2 novembre, de 11h à 12h30. Les candidats pourront alors découvrir la société et le métier, ainsi que la formation préalable à l’embauche qui leur permettra de réussir dans leur futur poste.

Pour les personnes déjà expérimentées en restauration, il est également possible de postuler directement par mail à : recrutement@fiveguys.fr en indiquant que vous candidatez pour Blagnac.

Pour participer à la réunion en visio du 26 octobre, inscrivez-vous ici, pour celle du 2 novembre, c’est ici