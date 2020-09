Le prochain JobsTIC se déroulera, ce vendredi 2 octobre, pendant la Mêlée Numérique organisée cette semaine au Quai des savoirs, à Toulouse. « L’occasion idéale d’aborder les enjeux du distanciel que l’on rencontre aujourd’hui, qu’il s’agisse de travail à distance ou de formation à distance. En effet, les contraintes imposées par le confinement ont poussé les acteurs à modifier leur façon de travailler, adapter leurs outils, revoir leur cible... A travers différentes interventions, nous mettrons en avant les défis et les enjeux du distanciel. Des professionnels témoigneront et présenteront leurs missions et comment ils s’adaptent face à cette situation lors d’un meet-up Vis ma vie de travailleur nomade (à 14h45) », indiquent les organisateurs.

Pour rencontrer et postuler auprès des recruteurs (Berger Levrault, Partitio, Scriba...), les candidats auront la possibilité de participer au « speed recruit » proposé cette année en présentiel (de 12h30 à 14h30) ou en ligne (de 9h à 17h). Pour cela, il leur est conseillé de faire dès à présent une demande d’entretien aux entreprises. Des coachs de Pole emploi seront également présents lors cette journée pour accompagner les demandeurs d’emploi en présentiel et en distanciel.

Cet événement lance le départ du JobsTIC Tour qui fera des étapes à Pau, les 13 et 15 octobre prochains, Carcassonne, le 3 novembre, Tarbes, le 6 novembre, Perpignan, le 13 novembre, et enfin Montpellier, le 18 novembre.

Le 2 octobre au Quai des savoirs, 39 allée Jules Guesde, à Toulouse.

Pour consulter les offres des recruteurs et participer à l’évènement, inscrivez-vous ici.