Le groupe AAA, sous-traitant aéronautique de rang 1, est à la recherche de mécaniciens, d’électriciens avion et d’ajusteurs monteurs. Pour faire connaître ses opportunités, l’entreprise organisera une réunion d’information collective, ce jeudi 19 janvier, à 9h, dans l’agence Pôle emploi de Blagnac.

Débutants et profils expérimentés sont invités à participer à cette matinée, des parcours de formation pouvant être mis en place pour les jeunes ou profils en reconversion (le niveau Bac et le permis sont requis). Des entretiens individuels seront proposés à la suite de la présentation du groupe et de ses activités.

Pour s’inscrire, cliquez ici