Vous souhaitez vous former et évoluer dans une entreprise en pleine expansion ? WWTélécom recrute des techniciens bureau d’études terrain, débutants ou expérimentés. Ce mercredi 3 février à 10h, cette entreprise de télécommunication, implantée à Lespinasse, fera l’objet d’une réunion d’information en visio, organisée par Pôle emploi. L’occasion d’en savoir plus sur le poste, la formation, le contrat... proposés.

Pour participer, envoyez votre CV à : ape.31005@pole-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail « WWTélécom »