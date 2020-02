Dans le cadre du contrat de délégation de service public de l’assainissement de Toulouse Métropole, Suez et sa société dédiée Asteo, nouveau délégataire, vont recruter plus de 40 personnes à Toulouse.

Ils vont organiser pour ce faire une opération de recrutement. Ce vendredi 28 février, de 9h à 12h30, les personnes intéressées pourront en savoir plus sur les qualifications requises, les conditions de travail, les évolutions possibles...

Les profils recherchés sont divers et correspondent à des niveaux de formation de niveau Bac à Bac +5 : chargés de projets, chefs d’atelier, conducteurs d’usine, techniciens relation client, techniciens de traitement, responsables maintenance....

Les offres d’emploi sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Suez. Les candidats pourront être reçus en entretien avec un responsable du service des ressources humaines le jour du forum.

Vendredi 28 février, de 9h à 12h30, Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d’Aubuisson à Toulouse.