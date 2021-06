Nom du nouveau centre international de recherche et d’innovation du groupe Suez (le premier !), inauguré le 8 juin dernier, à Narbonne. Ce laboratoire de recherche de 1000 m², dédié à l’étude des déchets organiques et à l’amélioration des procédés de valorisation, a nécessité deux ans de travaux et un investissement de 5 millions d’euros.

« Il a pour objectif d’améliorer les solutions et technologies de traitement existantes et d’explorer de nouvelles voies de valorisation des déchets organiques pour produire des bioénergies, des biocarburants, des biomatériaux, des fertilisants alternatifs, et des molécules pour la chimie verte », indique l’entreprise.

Dirigée par Marion Crest, l’équipe du BioResourceLab compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs,. Une équipe qui peut être amenée à se développer en fonction des projets menés. Des formations théoriques et opérationnelles sont également à l’étude, notamment en relation avec SupAgro Montpellier et les universités de Montpellier et de Perpignan.