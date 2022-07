La société Madame de, spécialisée dans les services à la personne, recherche du personnel de maison et des nurses à Toulouse et dans son agglomération. Les postes proposés sont des CDI à temps partiel évolutifs, une formation interne relative aux procédures d’entretien et de repassage étant assurée auprès des nouvelles recrues.

Pour présenter ses opportunités et rencontrer les candidats, Madame de participera à une réunion collective organisée par Pôle emploi, ce vendredi 8 juillet, de 9h30 à 11h30, à Toulouse.

