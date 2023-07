Femmes, seniors, jeunes de moins de 26 ans, travailleurs handicapés... sont invités à participer à une manifestation conviviale, le 13 septembre prochain, au Stade Georges Beyney, à L’Union. Après une phase de présentation de l’évènement et la remise officielle d’un chasuble, ils pourront participer à des épreuves sportives se déroulant en équipes, composées anonymement et aléatoirement de demandeurs d’emploi et d’employeurs.

Après un déjeuner convivial offert par la mairie de l’Union, chacun se dévoilera et les entreprises exprimeront leurs besoins. Enfin l’après-midi sera dédié au job-dating... toujours en shorts et en baskets !

Pour participer, s’inscrire ici