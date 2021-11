La 14e édition du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) s’ouvre partout en France ! En Occitanie, une conférence d’ouverture en visio est programmée ce jeudi 4 novembre de 9h à 12h30 sur le thème : « La place de l’ESS dans les transitions ». A noter également, parmi les nombreux événements organisés au cours des prochaines semaines, plusieurs ateliers en ligne de l’Apec sur les opportunités d’emploi dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (les 16 et 23 novembre), ou encore Coventis, le salon des affaires socialement et écologiquement responsables, qui se déroulera le 25 novembre à Diagora-Labège.

Pour découvrir tous les événements, cliquez ici