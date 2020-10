Pôle emploi, le Comité d’emploi du bassin du nord-est toulousain-Tarn et la commune de Montastruc-la–Conseillère organisent un salon en ligne !

A partir du 20 octobre, et jusqu’au 15 novembre, les demandeurs d’emploi pourront découvrir les opportunités de postes proposés dans de nombreux secteurs d’activité, et candidater depuis leur mobile, tablette ou ordinateur.

Ils seront ensuite invités à passer des entretiens avec les recruteurs du territoire.

Actualisez vos CV !

Pour vous inscrire, cliquez ici