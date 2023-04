C’est a première fois qu’il est organisé à Béziers. Et il clôture la saison des nombreux salons TAF qui ont été organisés depuis le début de l’année en Occitanie. Ce jeudi 27 avril, 65 partenaires de la Région (organismes de formation, CFA, acteurs de l’orientation....), et plus de 150 entreprises accueilleront les visiteurs dans le Parc des expositions.

Demandeurs d’emploi, publics en recherche de formation, candidats à la création d’entreprise... y trouveront des opportunités d’emploi ou des solutions d’accompagnement. L’inspiration aussi, notamment au coeur du Village des métiers de l’industrie et hydrogène vert !

Le jeudi 27 avril, de 9h à 17h, avenue du Viguier, 34500 Béziers.