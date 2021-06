Vous souhaitez changer de métier ? Développer de nouvelles compétences ? Faire évoluer votre carrière ? Pôle emploi et ses partenaires organisent « La quinzaine de la formation en Ariège » ! Un événement proposé en digital, du 21 juin au 2 juillet prochains.

Au programme, les ateliers thématiques et des échanges avec des professionnels de la formation, notamment :

Vos droits pendant la formation, les vendredi 25 juin et 2 juillet

Formation Mode d’Emploi, le mardi 22 juin

Initier son orientation professionnelle, le vendredi 25 juin

Une visite virtuelle du Greta, les lundi 21 juin et mardi 29 juin

Une information sur les métiers du commerce, le jeudi 24 juin

Et une information sur ceux de l’industrie aéronautique, le lundi 28 juin.

Inscription (obligatoire) aux ateliers par e-mail à : ape.09146@pole-emploi.fr

Pour prendre rendez-vous avec les exposants (Afpa, BGE, Afso, Greta, Ecoles Vidal, ORT, MFR,...), cliquez ici