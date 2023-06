Avec une croissance du trafic record en Occitanie et un objectif de 100.000 voyageurs supplémentaires par jour, TER Occitanie recrute plus de 150 nouveaux collaborateurs dans les seuls métiers de la maintenance, conduite et accompagnement des trains. Des opportunités, et bien d’autres, à saisir lors de l’étape toulousaine du « Train de l’emploi ».

Les équipes TER Occitanie et SNCF Réseau seront présents ce jeudi 22 juin, de 8h30 à 12h30, à la Gare de Saint Cyprien-Arène pour accueillir et informer les candidats.

Gare de Saint Cyprien-Arène, rue de la Gare, 31300 Toulouse.

Lire également notre article : En Occitanie, le recrutement est sur les rails pour la SNCF