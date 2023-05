En Occitanie, le recrutement est sur les rails pour la SNCF

Aménagement ferroviaire du nord de Toulouse pour la future LGV Bordeaux-Toulouse, ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, nouvelle convention de dix ans avec la Région Occitanie pour les TER et réouverture de lignes de dessertes fines du territoire… Les projets ne manquent pas. « C’est une région qui prône le ferroviaire et qui est particulièrement dynamique. Nous avons donc des objectifs à court terme, mais aussi une vision à moyen et long termes », explique Alexandra Prat, responsable du pôle d’appui RH pour la direction territoriale Occitanie de SNCF Réseau.

Un train de l’emploi

200 CDI sont donc ouverts dans la région, dont une centaine à Toulouse, principalement pour des postes d’aiguilleurs, d’agents de signalisation, d’agents de maintenance de la voie et autres profils de techniciens au sein de SNCF Réseau. « Nous avons démarré beaucoup d’opérations et une quarantaine de personnes sont déjà entrées dans notre processus de recrutement », poursuit Alexandra Prat. Du Bac pro au diplôme d’ingénieur ou au Master pour les postes d’encadrement, les profils recherchés sont variés. « C’est le gros avantage de la SNCF. Nous proposons une formation rémunérée en interne, dans des campus et sur le terrain. » Pour ces postes, où la sécurité est un enjeu important, le recrutement s’étend sur deux à quatre mois, et nécessite de passer par plusieurs étapes. Après une préqualification, puis une présélection avec des agences de recrutement, les candidats passent des entretiens et différents tests. Une enquête administrative et des visites médicales d’aptitude sécurité et psychologique viennent compléter le process.

Le groupe SNCF a également d’autres besoins, notamment en conducteurs et agents de maintenance train. Au total, 350 annonces ont été postées sur le site emploi.sncf.com. Une tendance qui devrait se poursuivre. Le groupe s’active donc pour attirer sur ses différents métiers, « notamment le public féminin ». Lancé le 11 avril dernier à Toulouse, le Train de l’emploi fait partie des opérations phares et se déplace dans la région*. Le 16 mai prochain, la SNCF sera par ailleurs présente au Rendez-vous des métiers du transport et de la logistique à Toulouse.

Paul Périé

Postulez sur : emploi.sncf.com

*Le Train de l’emploi fera étape en gare de : Narbonne le 11 mai, de 13h à 16h30, Nîmes Centre le 25 mai, de 10h30 à 15h30, Montauban le 23 mai, de 8h30 à 12h30, Rodez le 8 juin, de 11h30 à 16h30, et St-Cyprien – Arènes le 22 juin, de 8h30 à 12h30.