A partir du 26 septembre et jusqu’au 11 octobre prochain, les événements « Place du taf - Près de chez moi » auront lieu dans plusieurs villes de la région Occitanie. Organisés par Pôle emploi Occitanie et le Conseil Régional Occitanie, ces événements se dérouleront sur les places des quartiers prioritaires de la ville et des villages situés en zones rurales.

L’objectif de cette tournée est de permettre aux visiteurs de s’informer, s’orienter, postuler auprès des entreprises présentes... St-Gilles, Montpellier, Prades, Muret et Carbonne seront les villes étapes de cette première semaine.

