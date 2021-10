La 2e édition du Salon de l’emploi de Lunel se déroulera ce jeudi 7 octobre, à l’espace Castel. De nombreux recruteurs seront présents et Pôle emploi proposera plusieurs services d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation et à la réalisation de CV vidéo, ou à l’utilisation de sa plateforme emploi store.

Un espace « accompagnement et insertion par l’emploi » accueillera également les visiteurs, et les jeunes pourront s’adresser au Point d’information jeunesse. Enfin la Capeb animera un Escape game permettant de découvrir les métiers du bâtiment.

De 9h30 à 17h00, au 173 rue Marx Dormoy, 34400 Lunel.