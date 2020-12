Les Maisons de l’Orientation de Toulouse et de Montpellier organisent une conférence en ligne sur les métiers d’aide soignant et d’infirmier, ce jeudi 10 décembre, entre 10h et 11h30. Conditions d’accès, évolution professionnelle, passerelle entre ces deux métiers, environnement socio-économique régional, besoins… plusieurs professionnels interviendront lors de cette rencontre, et un apprenant témoignera de son parcours.

Pour participer, les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de l’une des Maisons de l’Orientation qui leur communiquera le lien pour se connecter.

Maison de l’Orientation de Toulouse : 05 61 33 48 49

Maison de l’Orientation de Montpellier : 04 67 22 91 60