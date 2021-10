Pôle emploi Occitanie célèbre les ErasmusDays les 14 et 15 octobre prochain ! Pendant ces deux jours, des ateliers seront organisés dans toute la région afin de donner un coup de projecteur au programme Erasmus+. Soit l’opportunité de réaliser un stage de trois à six mois en entreprise, sans condition d’âge ni de qualification, et ainsi d’acquérir, développer, et consolider ses compétences professionnelles et linguistiques.

Des offres seront proposées aux participants dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, Irlande, Malte, République Tchèque, Slovénie et Suède.

Pour connaître les lieux et dates des événements organisés par Pôle emploi, consulter la carte ici et inscrivez-vous à l’atelier de votre choix à : evenement-international.31096@pole-emploi.fr