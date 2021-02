Intérim : des signaux encourageants en Occitanie

Le marché a reculé de 22,1% en Occitanie (- 23,6% en France), soit une disparition de quelque 12.000 emplois intérimaires en équivalent temps plein. Un coup dur pour les acteurs du secteur, comme pour le marché de l’emploi en général. Après plusieurs années de croissance, l’intérim a en effet retrouvé son niveau de 2015, la baisse étant sensible dans quasiment tous les secteurs. « En Occitanie, une grosse partie de ces pertes est étroitement liée à l’aéronautique, puisque nous estimons à environ 4500 le nombre de suppression d’emplois dans la production. C’est une première, et c’est évidemment inquiétant », commente le président régional de Prism’emploi (Professionnels du recrutement et de l’intérim), Joël Evrard. Dans le commerce, le BTP et même les services, les effectifs ont eux aussi fortement diminué (de - 11 à – 25% en décembre 2020, comparé à décembre 2019). Des tendances qui impactent particulièrement la Haute-Garonne, où l’intérim a reculé de près de 35% sur un an. Mais aussi les Hautes-Pyrénées (- 23,5%), pénalisés par l’arrêt du tourisme, l’Ariège (- 18,2%) ou encore l’Hérault (-17,6 %).

Le secteur prépare la reprise

« Seuls les secteurs du transport, de la logistique et du médical ont résisté, voire enregistré une forte croissance, ce qui a entraîné une hausse très marquée de leurs effectifs intérimaires. Et ils vont vraisemblablement rester porteurs avec le développement du e-commerce, l’engouement pour la consommation en circuits courts... », poursuit Joël Evrard. « Exception faite de l’aéronautique, nous observons également que le reste de l’industrie résiste, et dans le BTP, de nombreux professionnels tablent sur un redémarrage de leur activité au printemps. » De bien meilleures perspectives donc, que les sociétés de travail temporaire tentent d’anticiper. « Nous avons toujours un déficit de candidats sur de nombreux profils, notamment dans le BTP, mais aussi l’industrie, les métiers de bouche... Notre profession continue ainsi à former massivement, notamment dans le cadre de dispositifs visant à accompagner la mobilité des salariés qui perdent leur poste ou des personnes éloignées de l’emploi, à l’instar des réfugiés. » Une façon de préparer la reprise. Comme toujours, le marché du travail temporaire sera certes le premier à bénéficier du redémarrage de l’activité économique. Et avec lui, les salariés intérimaires !

Ingrid Lemelle

Graphique : La répartition des effectifs intérimaires en Occitanie, en décembre 2020. Source : Baromètre Pris’emploi Décembre 2020.