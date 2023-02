60 organismes de formation, Centre de formation d’apprentis, acteurs de l’orientation... et plus de 90 entreprises participeront à la 2e édition du salon TAF d’Alès, organisé par le Conseil régional et Alès Agglomération le jeudi 2 mars prochain, au Parc des expositions (de 9 h à 17 h).

L’opportunité de se faire aider dans ses recherches, de postuler directement auprès des recruteurs présents, de s’informer également. Un focus sera notamment fait sur les métiers qui recrutent dans le nucléaire, à travers les démonstrations métiers et la présence de représentants emblématiques de la filière.

Parc des Expositions, Route d’Uzès Zac de Méjannes 30340 Méjannes les Alès.