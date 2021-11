Ikea renforce ses équipes à Toulouse et Montpellier

« IKEA France recrute de nouveaux talents sur l’ensemble du territoire : plus de 1000 postes sont actuellement ouverts à de nouveaux collaborateurs passionnés par l’aménagement intérieur dans de nombreux domaines : la vente, la logistique, la restauration, la maintenance ou encore la relation clients », déclare l’enseigne, qui précise que vingt postes sont actuellement ouverts en Occitanie

Seize se situent dans le magasin de Portet-sur-Garonne, dans les domaines de la logistique, de la vente, de la restauration, de la relation client et de la finance, et quatre dans celui de Montpellier, dans le domaine de la vente. « IKEA recherche avant tout des collaboratrices et collaborateurs passionnés d’aménagement intérieur, qui partagent les valeurs fortes et la culture d’entreprise du groupe (notamment le travail en équipe, la solidarité et l’esprit d’entreprendre) et qui souhaitent contribuer à améliorer le quotidien du plus grand nombre, et ce, quelle que soit leur expérience professionnelle », ajoute l’enseigne.

