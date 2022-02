Groupe dont la vocation est de fédérer les écoles du domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale, et de répondre ainsi aux besoins du secteur aérospatial en offrant une large gamme de formations dédiées, de constituer un label de qualité, et de développer des projets communs entre ses membres.

Créé en 2011, l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace associe l’ISAE-Supaero, à Toulouse, l’ISAE-Ensma, à Poitiers, ISAE-Supméca, à Saint-Ouen, l’Estaca, à Saint-Quentin-en-Yvelines et Laval, l’École de l’air et de l’espace, à Salon-de-Provence, et, depuis peu, l’Ecole nationale de l’aviation civile (Enac) !

Former les nouvelles générations d’ingénieurs aux enjeux de la transition écologique du secteur aérospatial est un enjeu fondamental pour ces écoles qui développent une approche articulée autour de quatre pivots : penser cycle de vie des produits, raisonner écosystème global, développer l’esprit de créativité, communiquer de façon responsable.