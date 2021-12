Holberton School : la nouvelle école du numérique toulousaine

Une touche de Silicon Valley, c’est ce que se proposent d’apporter Bizness et son partenaire Actual Leader group en important, dès janvier 2022, la Holberton School à Toulouse. « Elle a été fondée à San Francisco en 2016 par deux Français, et elle correspond parfaitement à nos deux ADN », explique Bruno Sola, le CEO de Bizness.

Cette nouvelle école du numérique sera dotée d’un campus dans le centre-ville de Toulouse et certains enseignements seront dispensés à distance. « La décision de créer cette école a été prise avant la crise du Covid, mais notre ambition est renforcée aujourd’hui. Notre objectif est de permettre au plus grand nombre de se former aux compétences du numérique pour pouvoir répondre aux besoins en main-d’oeuvre des entreprises », poursuit Bruno Sola. Le modèle de formation de la Holberton School a d’ailleurs vocation à être très accessible. « Notre approche pédagogique repose sur le peer learning (apprentissage entre pairs) et le learning by doing. Les étudiants vont travailler sur des solutions utilisables immédiatement par les entreprises. »

Un apprentissage par la pratique

Deux cycles de formation seront proposés : d’une durée de douze ou dix-huit mois. Le premier permet d’acquérir les compétences en développement recherchées par la majorité des entreprises. Le deuxième apporte une expertise numérique plus forte, pour travailler dans le domaine de l’intelligence artificielle, du machine learning ou de la réalité augmentée. Chacun d’eux sera sanctionné à terme par un titre RNCP. Et trois promotions démarreront chaque année en janvier, juin et septembre.

Le processus d’admission s’effectuera en ligne et reposera sur la motivation des candidats, qui seront sélectionnés via une batterie de tests. « Les recrutements s’effectueront à l’aveugle sans aucune donnée sur le postulant (sexe, âge, situation financière ou diplôme). Nous nous adressons aussi bien aux jeunes, qu’aux personnes en reconversion professionnelle. » Une appétence pour le numérique est évidemment indispensable pour intégrer cette future école. « Derrière l’appétence, nous cherchons les aptitudes », clame Bruno Sola.

Louise Lané



8000 euros ou 12.000 euros en fonction du cycle choisi

Sur la photo : Bruno Sola, CEO de Bizness. DR.