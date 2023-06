École du digital fondée dans la Silicon Valley, Holberton School a pour ambition d’offrir des formations accessibles à tous et sans prérequis. Implantée en France depuis 2021, l’école compte six campus à Lille, Paris, Laval, Thonon-les-Bains, Bordeaux et Toulouse, et, depuis quelques jours, une nouvelle antenne à Rodez.

Ses programmes, intensifs, sont proposés à temps plein ou en alternance. Ils permettent d’acquérir les bases de l’informatique, et/ou de se spécialiser (développement Back-end, Front-end, Full-stack, réalité virtuelle...).

