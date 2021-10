Gers : ferez-vous partie des premiers à postuler au centre de rééducation à Montégut ?

Spécialisé en neurologie lourde, l’établissement de plus de 12.000 m2 promet d’accueillir l’un des plateaux techniques les plus performants de la région. Situé à Montégut, dans le Gers, le nouveau pôle de Soins de suite et de réadaptation (SSR) disposera de toutes les dernières technologies matérielles et logicielles de rééducation, d’exploration fonctionnelle et de radiologie. 124 patients en hospitalisation complète et 35 en hospitalisation de jour pourront être pris en charge à partir de l’année prochaine. L’aboutissement de près de quatre ans de travaux pour un investissement de 26 millions d’euros !

Une centaine de personnels soignants et administratifs

Le SRR viendra compléter l’offre de soins du Centre de rééducation fonctionnelle (CRF) de Saint Blancard. Une structure qui devrait entraîner la création de quelque 200 emplois à terme. Mais déjà, pour son ouverture prévue fin 2021/début 2022, une centaine de créations de poste est annoncée. Les recrutements ont d’ailleurs démarré, et deux types de profils sont recherchés : des personnels soignants et administratifs. Par l’intermédiaire du Pôle emploi d’Auch, ou directement sur le site du CRF, médecins, kinés, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, orthophonistes, ergothérapeutes... peuvent ainsi postuler. Ils prendront en charge des patients victimes d’AVC, de lésions cérébrales ou médullaires, ou encore de traumatisme crânien, l’établissement ayant fait « le choix de prendre en charge en priorité les patients présentant des pathologies neurologiques lourdes ».

Le centre propose aussi des postes d’agents de service, d’employé administratifs et techniques : secrétaire médical, gestionnaire paie, technicien de maintenance en informatique, maintenance du bâtiment, etc. Tous participeront à l’émergence de cette nouvelle unité de soins. Le pôle de rééducation Grand Ouest La Reviscolada entend s’inscrire en complémentarité des autres acteurs de santé de la région.

Ingrid Lemelle

Pour candidater : recrutementsante.32413@pole-emploi.fr ou www.crf-st-blancard.com/emploi

Sur la photo : La future piscine de rééducation et d’éveil. Crédit Centre de rééducation Grand Ouest La Reviscolada.