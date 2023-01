Gers. Pourquoi les recrutements d’Air Support vont-ils décoller ?

Implantée à Pujaudran, dans le Gers, la société Air Support est parvenue à s’imposer comme une référence mondiale sur le marché de la Maintenance, repair and operations (MRO). Et si l’entreprise qui a connu quelques « trous d’air » depuis sa création en 1992, notamment au moment de la crise sanitaire, elle entrevoit aujourd’hui l’avenir avec confiance. Notamment en matière de recrutements. « Nous connaissons nos perspectives de croissance grâce à notre récente levée de fonds et au projet d’agrandissement de nos locaux (lire notre article sur ToulEco.fr, et nous savons que nos embauches vont monter en puissance », indique Alexandra Rat, la directrice des ressources humaines de l’entreprise.

Des postes ouvert à tous

Dès cette année, 25 personnes devraient venir grossir les rangs. « Nous recherchons principalement des techniciens de maintenance spécialisés en mécanique, électromécanique et électronique, expérimentés mais aussi débutants puisque nous intégrons des demandeurs d’emploi sans formation ni expérience dès l’instant où nous identifions une réelle motivation, le savoir-être étant un aspect primordial dans notre sélection des candidats. » Air Support va également renforcer ses fonctions support. « Nous allons ouvrir des postes de business developper, d’ingénieur bureau d’études, de responsable méthodes, d’approvisionneur... », liste la DRH, qui ajoute qu’une dizaine de contrats en alternance sera de nouveau créée à la rentrée.

Pour palier les difficultés de recrutement, et ne rater aucun bon profil, l’entreprise a mis en place un process de recrutement « agile ». « Nous multiplions les canaux de diffusion de nos offres, qui sont vraiment ouvertes à tout type de personne quels que soient son sexe, son origine, son âge, son handicap... et dès lors qu’une candidature retient notre attention, nous organisons un entretien avec le manager opérationnel et les RH, des tests techniques et d’anglais quand c’est nécessaire, et notre décision est ensuite prise très rapidement ! » Air Support fait également valoir de nombreux avantages, à commencer par sa localisation « appréciée des personnes qui souhaitent retrouver un équilibre de vie, au calme... ». L’organisation du temps de travail sur 4 jours et demi, la rémunération sur 13 mois, la participation, l’organisation régulière d’évènements, l’opportunité de se faire masser... font aussi partie du package !

Ingrid Lemelle

Crédit photo Air Support.