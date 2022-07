« French Tech Tremplin »

Programme permettant à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de bénéficier d’un accompagnement pour créer leur start-up et de tester leurs capacités entrepreneuriales. Pendant les deux première semaines d’immersion et de diagnostic du projet, les participants bénéficient également d’une formation au pitch, de séances de mentorat et de rencontres avec des entrepreneurs. Un mois est ensuite consacré au développement du projet, avec un sensibilisation spécifique aux aspects financiers, juridiques et le recrutement. Enfin, le parcours s’achève avec la création d’un dossier permettant de lancer sa start-up (présentation du projet, études de marché, plan de financement…).

Ce programme, financé dans le cadre de France 2030, est réservé aux profils bénéficiant des minima sociaux, à certains étudiants boursiers ou anciennement boursiers, aux habitants des Quartiers prioritaires de la ville...

Dépôt des candidatures jusqu’au 1er août.

Plus d’infos ici