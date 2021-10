Nouveau nom du groupe toulousain spécialisé dans le regroupement de crédits, le troisième opérateur du marché en France, avec une production de plus de 300 millions d’euros en 2020, et quelque 35.000 dossiers financés sur les dix 10 dernières années. Jusqu’alors nommée Rouaix, la société (200 collaborateurs) poursuit sa stratégie de développement et ambitionne de doubler sa production d’ici trois ans, avec une croissance annuelle de 20 à 25%.

« Un des enjeux majeurs de Finvens est de développer ses atouts humains en renforçant en continu ses équipes, par des recrutements et des plans de formation ambitieux. Actuellement, plus de 20 postes sont ouverts, tant sur des postes de commerciaux sur l’ensemble du territoire national, que sur des profils d’analyste, de gestionnaire, de développeur informatique ou encore de juriste à Toulouse », informe l’entreprise.

Pour postuler : finvens.fr